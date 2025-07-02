Bakan Bolat açıkladı: İthalat arttı dış ticaret açığı yükseldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayına ait dış ticaret verilerini kamuoyuna duyurdu. Bakan Bolat, “Haziranda ihracatımız yüzde 8 artışla 20,5 milyar dolara ulaştı. 2025 yılının ilk altı ayında, 5 ay ihracatta artış yaşadık” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Son 12 ayda 267 milyar dolarlık ihracat yaparak rekor kırdık” dedi.

İTHALATTA ARTIŞ DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜKSELDİ

Haziran ayında ithalatın yüzde 15,3 artış göstererek 28,7 milyar dolara çıktığını belirten Bakan Bolat, dış ticaret açığının aynı dönemde yüzde 39 yükselerek 8,2 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ DIŞ TİCARET PERFORMANSI

Ocak-haziran döneminde ihracat yüzde 4,1 artışla 131 milyar 440 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, ithalat yüzde 7,2 artışla 180 milyar 869 milyon dolar oldu.

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN RESMİ AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, dış ticaret verilerinin ekonomideki olumlu seyrin göstergesi olduğu vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2025 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat, yüzde 8,0 oranında artarak 20 milyar 537 milyon dolar, ithalat, yüzde 15,3 oranında artarak 28 milyar 708 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 12,1 oranında artarak 49 milyar 245 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; ihracat, yüzde 4,1 oranında artarak 131 milyar 440 milyon dolar, ithalat, yüzde 7,2 oranında artarak 180 milyar 869 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 5,9 oranında artarak 312 milyar 309 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2025 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracatın ithalatı karşılama oranı 4,8 puan azalarak yüzde 71,5 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 7,6 puan azalarak yüzde 79,3 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 6,8 puan azalarak yüzde 84,1 olarak gerçekleşti."



