Bakan Bolat açıkladı: Mayıs ayı dış ticaret açığında büyük artış!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Bolat, "Mayıs ayı ihracat açısından tarihe geçen bir ay oldu, mal ihracat rekoru kırdık. Türkiye’nin mayıs ayında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 24,8 milyar dolar oldu" ifadelerini kullandı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 6,5 MİLYAR DOLAR

Mayıs ayında ithalat, yıllık bazda yüzde 2,1 artarak 31,3 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ise yüzde 0,1 oranında yükselerek 6,5 milyar dolar olarak hesaplandı. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,3 seviyesinde gerçekleşti.