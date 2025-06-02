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Bakan Bolat açıkladı: Mayıs ayı dış ticaret açığında büyük artış!

Bakan Bolat açıkladı: Mayıs ayı dış ticaret açığında büyük artış!

2.06.2025 11:28:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Bakan Bolat açıkladı: Mayıs ayı dış ticaret açığında büyük artış!

Ticaret Bakanlığı, mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Veriler, dış ticaret açığında sınırlı bir değişime işaret ederken, ithalat ve ihracat rakamlarında dalgalanmalar dikkat çekti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Bolat, "Mayıs ayı ihracat açısından tarihe geçen bir ay oldu, mal ihracat rekoru kırdık. Türkiye’nin mayıs ayında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 24,8 milyar dolar oldu" ifadelerini kullandı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 6,5 MİLYAR DOLAR

Mayıs ayında ithalat, yıllık bazda yüzde 2,1 artarak 31,3 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret açığı ise yüzde 0,1 oranında yükselerek 6,5 milyar dolar olarak hesaplandı. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,3 seviyesinde gerçekleşti.

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