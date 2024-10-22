Bakan Bolat: Ekmek fiyatlarında istikrar için mutabık kaldık

Yayınlanma: 22.10.2024 - 14:47

Güncelleme: 22.10.2024 - 14:47

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, un sanayicileriyle yapılan toplantıda buğday, un ve ekmek fiyatlarının istikrarının sağlanması konusunda mutabık kalındığını açıkladı. Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede kararlılıkla hareket edeceklerini belirtti.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) üyeleriyle Ticaret Bakanlığı'nda bir araya geldiklerini duyurdu. Türkiye'nin buğday üretimindeki önemli rolüne değinerek, hem iç talep hem de ihracat için yeterli üretim sağlandığını vurguladı.

'FİYAT İSTİKRARINDA MUTABIK KALINDI'

Bakan Bolat, üreticilere verilen desteğin devam edeceğini ve piyasadaki haksız fiyat artışlarına karşı önlemler alacaklarını belirtti. Un sanayicileriyle birlikte buğday, un ve ekmek üretimi ile fiyat istikrarı konularında mutabık kaldıklarını ifade etti.