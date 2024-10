Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmek zammı kaçınılmaz, çok olumsuz tablolar bizi bekliyor

Yayınlanma: 09.10.2024 - 13:29

Güncelleme: 09.10.2024 - 13:29

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, düzenlediği basın toplantısında ekmek fiyatları ve maliyetler ile ilgili açıklama yaptı.

Artan un fiyatları nedeniyle Tarım ve Orman Bakanı ile görüşmek istediklerini fakat Bakanlık tarafından kendilerine geri dönüş olmadığını söyleyen Balcı, "Biz Tarım ve Orman Bakanı ile un fiyatının yüzde 30 artış gösterdiği bir zamanda bir araya gelip ne yapacağımızı konuşamayacaksak ne zaman konuşacağız" şeklinde konuştu.

Halil İbrahim Balcı, şöyle devam etti:

"Halkımızın temel gıda maddesi olan ekmek konusunda son 1 aydır bizim ekmekteki temel ham maddemiz olan un fiyatlarının yüzde 30 artması yani 630 lira bandından 800 liraya çıkması fırıncı esnafımızı ciddi anlamda zora sokmaktadır. Bu artışlar ekmek fiyatında yükselmeyi kaçınılmaz kılmaktadır.

"BU SENEKİ BUĞDAY HASADINDA KALİTE YÖNÜNDEN DÜŞME VAR"

Maalesef bu seneki buğday hasadında kalite yönünden düşme var. Belli miktarda, belli bölgelerdeki buğdayın kaliteli, istenilen seviyede olmasından dolayı o bölgelerdeki fiyat ister istemez yükselmekte. Eğer fiyatlarla ilgili tedbir alınmazsa bugün 750-800 lira bandında olan un fiyatının önümüzdeki günlerde daha da yükselmesinden endişeleniyoruz. Fırıncı esnafı nasıl ki fedakarlık yapıp her gelen fiyat artışını ekmeğe yansıtmıyorsa, temel gıda maddesi olarak bakıyorsa, bizim paydaşlarımız olan sektörler de olaya böyle bakmak zorunda.

Maalesef biz bu durumlarda Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı ile bu konuları konuşurken, işin esas muhatabı olan Tarım ve Orman Bakanı ile bu konuyu konuşamıyoruz. Bu konuyla ilgili yapmış olduğumuz görüşme talepleri bugüne kadar neticelenmedi. Biz Tarım ve Orman Bakanı ile un fiyatının yüzde 30 artış gösterdiği bir zamanda bir araya gelip ne yapacağımızı konuşamayacaksak ne zaman konuşacağız? Bırakın Tarım ve Orman Bakanı'nı, Özel Kalem Müdürü ile görüşemiyoruz."

"BAKANLIK BİR AN ÖNCE İHMALKARLIĞIN ÖNÜNE GEÇMELİ"

Durum böyle giderse fırıncı esnafının daha fazla fedakarlık yapamayacağını vurgulayan Balcı, şunları söyledi:

"2002 yılında asgari ücret 185 lirayken 200 gram ekmeğin fiyatı 0,25 liraydı. Yani 2002 yılında asgari ücretli bir vatandaşımız 700 küsür adet ekmek alabiliyordu. Bugün gelinen noktada asgari ücret ile bin 700 adet ekmek alınıyor. Yani herkes her zaman fiyat artışını yapacak, fırıncı esnafına gelince fedakarlık yapacak. Şunun altını çizmek istiyorum, fırıncı esnafının daha fazla fedakarlık yapacak zamanı kalmadı. Biz yetkililerden şunu istiyoruz; bugüne kadar olduğu gibi bu konuda yapılması gereken çalışmaların bir an önce yapılması gerekiyor. Geç yapılan çalışma çalışma değildir. Siz eğer Polatlı buğdayı 12,5 lira olurken alınması gereken tedbiri almazsanız veya un fiyatı 750-800 lira bandına geldiğinde bununla ilgili çalışma yapmazsanız biz 1,5 ay sonra un fiyatının daha da yüksek olduğunu görürüz. Bu yüzden özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bugüne kadar yapmış olduğu ihmalkarlığın bir an önce önüne geçerek bu konuda yapılması gereken çalışmayı yapmasını talep ediyoruz.

"BU AY BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Çalışmalarımız devam ediyor ama bu çalışmalar sağlıklı gitmezse, sağlıklı neticeler almazsak makul olan ekmek fiyatındaki artışın makul olmaktan çıktığını görürürüz. Bugün ekmek kilogram fiyatı 50 liraya satılıyorsa, bu fiyatı 60-65 lirada muhafaza etmek mümkün olmaz. Bu ay içerisinde kilogramı 50 liraya satılan ekmekte bir değişiklik olmayacağını ve bu çalışmaları takip edeceğimizi ifade etmek istiyorum."

Balcı, Ticaret Bakanlığı'nın fırıncı esnafına verdiği cezaların öldürücü olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatta satış yapan fırıncılara 100 bin lira ile 1 milyon lira arasında ceza yazacağını karara bağlamış. Burada küçük esnafı da göz ardı etmemek lazım. Eğer siz cezayı çok yüksek tutarsanız ya öldürücü olur ya da uygulanırlığı olmaz. Ama bunun sırf fırıncı esnafı sanki fahiş fiyattan satıyormuş gibi kamuoyuna yansıması, sanki fırıncı esnafına yönelik bir cezaymış gibi veya bizim esnafımız bu kadar fedakarlık yaparken kanunsuzluk yapıyormuş gibi kamuoyuna yansımasını doğru bulmuyoruz."

"NEREDE KALDI GIDA GÜVENLİĞİ"

Ekmek üretimi ve satışlarında hijyen tedbirlerinin yeteri kadar uygulanmadığını da vurgulayan Balcı, "Tarım ve Orman Bakanlığı, 'tarladan sofraya kadar gıda güvenliği' diyor, biz kendilerine bir sene önce söyledik, nerede üretildiği belli olmayan ekmekler, kaliteden, hijyenden yoksun ekmekler arabada, pazarda, sokakta satılıyor. Bunun tedbirini alalım dedik ama yapılan bir çalışma yok. Nerede kaldı gıda güvenliği?" şeklinde konuştu.

"BÖYLE DEVAM EDERSE YÜZDE 50 ARTIŞ OLUR"

Halil İbrahim Balcı, ekmek zammı ile ilgili, "Bu ay için fiyat artışı gündemde değil ama bu olumsuzluklar böyle devam edecek olursa ekmeğe yansıması normal olmaktan da çıkacak diye endişe ediyorum. Her zaman ekmeğe yansıması yüzde 20-25 bandında olmuştur ama olumsuzluklar devam ederse yüzde 50 fiyat artışı demek olacaktır. Çok olumsuz tablolar bizi bekliyor. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalar netice vermezse bu aydan sonraki süreçte ekmek fiyatına yansıması ciddi anlamda olacak demektir. Artışlardan dolayı ekmek zammı kaçınılmaz" diye konuştu.