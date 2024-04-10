Bakan Bolat'tan kafa karıştıran jet yakıtı açıklaması

Yayınlanma: 10.04.2024 - 11:02

Güncelleme: 10.04.2024 - 11:47

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 9 Nisan 2024'ten itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracatına kısıtlama kararı alındığı duyuruldu.

İsrail'e yönelik kısıtlama kararının 54 ürün grubunu kapsadığı belirtildi.

Filistin'e saldırılarını sürdüren İsrail'e yönelik kısıtlama kararı getirilen ürünler arasında ''uçak benzini ve jet yakıtı'' olması tepkilere yol açtı.

"BU TÜRKİYE'NİN İHRACATI GİBİ YAZILIYOR"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise bakanlığın yayımladığı listede bulunan jet yakıtının ihracatına ilişkin konuştu.

Bolat, Türkiye'den İsrail'e jet yakıtının, askeri uçaklara satılıyormuş gibi yansıtıldığını belirterek "Türkiye'de uçak yakıtı satan iki özel akaryakıt şirketi var. İsrail'den Türkiye'ye çok sayıda turist geldi. Sivil uçuşlar bir müddet devam etti. Uçuşlar, birkaç ay önce iptal edildi. İsrail'e satılan yakıt, İsrail'in turist getiren hava yolu şirketlerinin uçaklarına satılan yakıttır. Türkiye'ye geliyorlar, benzini dönüş için alıyorlar. Bu, Türkiye'nin ihracatı gibi yazılıyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in askeri uçaklarına benzin satılıyormuş gibi lanse edilmesini iftira olarak nitelendiren Bolat, şöyle devam etti:

"Jet yakıtı iddiası büyük bir iftiradır. Vatandaşlarımız, siyaset istismarcılığı anlamında yapılan bu iftiralara kanmasın. Filistin davasına en büyük hizmetleri yapan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, hükümetlerine, devlet yöneticilerine karşı iftirayı yapmak, günahların en büyüdüğüdür."