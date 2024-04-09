Özgür Özel'den İsrail'e ihracat kısıtlamasına dair açıklama!

Ramazan Bayramı mesajında iktidarın İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasına değinen CHP lideri Özgür Özel, "Yetersiz de olsa bir ilk adım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.04.2024 - 16:04
Özgür Özel'den İsrail'e ihracat kısıtlamasına dair açıklama!
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

"RAMAZAN BAYRAMI’NA DERİN BİR YOKSULLUĞUN İÇİNDE GİRİYORUZ"

Özel, bayram mesajında şunları kaydetti:

"Oruç ibadetinin ayı olan ramazan ayını hep birlikte idrak ettik. Yarın kavuşacağımız Ramazan Bayramı’ndan 10 gün önce milletimiz bir büyük demokrasi bayramını, bir büyük demokrasi şölenini geride bıraktı. Tüm yurttaşlarımız oy tercihleriyle merkezi iktidarı yerelden dengeledi ve yeni bir Türkiye’nin kapılarını araladı. Ülkemiz, Ramazan Bayramı’na büyük bir ekonomik krizin tam ortasında, derin bir yoksulluğun içinde giriyor.

Ramazan Bayramı’nın ardından yönettiğimiz belediyelerimiz vasıtasıyla ve parlamentoda grubumuzla, ekonomik krizden etkilenen geniş halk kesimlerinin, emeklilerin, beyaz, mavi, gri yakalı işçilerin, asgari ücretlilerin, memurların, gençlerin sorunlarını çözebilmek ve bu krizin etkilerini azaltabilmek için elimizden geleni yapacağız. Yoksulluğu yönetmek değil, yoksulluğu bitirmek üzere sosyal politikalar öneriyoruz, önereceğiz.

İHRACAT KISITLAMASINA DAİR AÇIKLAMA!

Tüm İslam alemi ve tüm insanlığın yüreğini acıtan Gazze’deki katliama karşı yurttaşlarımızdan yükselen ve bizim de sahiplendiğimiz İsrail ile ticaretin kesilmesi taleplerine kulaklarını tıkayan Cumhur İttifakı’nın ramazan ayının son gününde ilan ettiği kısmi kısıtlamayı yetersiz de olsa bir ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki mezalimin son bulmasını temenni ediyorum. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bu bayramın yeni ve güzel başlangıçlara vesile olmasını diliyorum."


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