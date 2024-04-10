Göstermelik karar: Aylardır devam eden katliama karşın İsrail ile ticareti kesmeyen iktidar kısmi geri adım attı

Ticaret Bakanlığı, İsrail’e satılan 54 ürün grubunda ihracat kısıtlaması getirdi. Böylece ticaretin devam ettiği de itiraf edilmiş oldu.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 10.04.2024 - 04:00
Göstermelik karar: Aylardır devam eden katliama karşın İsrail ile ticareti kesmeyen iktidar kısmi geri adım attı
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İktidar, tepkiler üzerine İsrail’le ticarete “kısıtlama” getirdi. Açıklamayı Ticaret Bakanlığı yaptı. Açıklamada, Türkiye’nin, 9 Nisan 2024’ten itibaren, ilk aşamada belirtilen ürün grupları altında yer alan ürünlerin İsrail’e ihracatını kısıtlama kararı aldığı belirtildi. Bakanlık, İsrail’e askeri ürün satışı yapılmadığını kaydetti. Ancak kısıtlama kararı alınan ürün listesinin 50. sırasında yer alan “uçak benzini ve jet yakıtı” dikkat çekti. 

TİCARET HEP SÜRDÜ

Filistin’e yönelik saldırılarına karşın İsrail ile ticaret aylarca devam etti. TÜİK verilerine göre, İsrail’e geçen yıl 5.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İhracat yıl sonunda daha da arttı. İsrail’e geçen yıl ekimde 347.8 milyon dolar, aralıkta ise İsrail’e ihracat 429.1 milyon dolara çıktı. Ocakta 349.4 milyon dolar olan ihracat, şubatta 422.2 milyon dolara çıktı. Bu arada ihracata kısıtlama getirilmesine karşın İsrail’den devam eden ithalata yönelik herhangi bir karar alınmadı. TÜİK verilerine göre, İsrail’den geçen yıl 1.6 milyar dolarlık ithalat yapıldı. TÜİK’in en çok ihracat yapılan 20 ülke sıralamasında da İsrail 13. sırada yer alıyor. 


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