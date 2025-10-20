Bakan duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırılıyor

Yumaklı, X sosyal medya hesabından zirai dondan etkilenen üreticilere ilişkin paylaşımda bulundu.

Zirai dondan etkilenen üreticilerin yanında olmayı sürdürdüklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tarım sigortası bulunmayan ancak ÇKS'ye kayıtlı üreticilerimize ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira destek ödemesi yapıyoruz.

Üreticimizin emeğini koruyarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam ediyoruz."