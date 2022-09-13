Bakan Ersoy: Kişi başı gecelik gelirle rekor kıracağız
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Bu sene 83-84 dolardan kişi başı gecelik gelirle bir rekor kırmış olacağız, konaklama 62 dolarlara kadar gerilemişti, tanıtımla yüzde 35'lik bir artışla 83-84 dolar bandını yıl sonunda yakalayacağını görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Turizm sezonun bitmesininden önce Türkiye'de Avrupa'da yaşanan enerji krizi ile kış döneminde otellere olan talebin artacağı tahmin ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da "Antalya'nın Kültürel Miras Koruyucuları Projesi" etkinliğine katılarak açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, sezon başında 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefiyle sezona başladıklarını ancak şubat sonunda Karadeniz'de çatışma ortamı oluştuğunu anımsattı.
Türkiye'nin birçok önlem paketini devreye aldığını anlatan Ersoy, şunları kaydetti:
"Bunun başında Turizm Geliştirme Ajansı geliyor. Turizm Geliştirme Ajansının yoğun tanıtım kampanyalarıyla o zaman da açıklamıştık, 'Hedefte bir gerileme olmayacak, inşallah hedefin üstüne çıkacağız' diye. Geçen ay hedefimizi 47 milyon turist, 37 milyar dolar gelir olarak yukarı yönlü revize ettik. Bizim nihai hedefimiz de değil. İnanıyorum ki yıl sonuna daha vakit var, ileriye dönük rezervasyonlar da oldukça iyi gidiyor. İnşallah hedeflerimizi de tekrar yukarı yönlü revize edeceğiz."
Antalya'nın geçen sene 9 milyon turist ağırladığını bu rakamın bu yıl 12 hatta 13 milyonlara ulaşacağını umduğunu söyleyen Ersoy, "İyi de bir kış geçireceğimizi ümit ediyoruz. İnşallah bu sene 83-84 dolardan kişi başı gecelik gelirle bir rekor kırmış olacağız, Türkiye geçmişteki rekorunu egale etmiş olacak. 62 dolarlara kadar gerilemişti, yapılan tanıtım çalışmalarıyla yüzde 35'lik bir artışla 83-84 dolar bandını yıl sonunda yakalayacağını görüyoruz. Önümüzdeki sene bu rakamı daha da yukarıları taşımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl hedefimiz 93 dolar. Her yıl bunun üstüne koyarak rakamları yükseltmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
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