Bakan Göktaş açıkladı: Hesaplara yatırıldı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayı için yaşlı aylığı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2024 - 19:20
Bakan Göktaş açıkladı: Hesaplara yatırıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayına ilişkin toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylığının hesaplara yatırıldığını bildirdi.

???????Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, toplumsal hayata etkin katılımları ve bağımsız yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlıların yanlarında olduklarını ifade etti.

Bu kapsamda, haziran ayı için yaklaşık 2,7 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 4,8 milyar liranın hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti. ???????


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