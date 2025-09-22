Bakan Işıkhan açıkladı: Erken emeklilik için tarih belli oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesinin, Bağ-Kur’lu esnafa 25 yıl yerine 20 yılda emeklilik hakkı sağlayacağını açıkladı.

2028’DEN ÖNCE MÜJDE

Bakan Işıkhan, düzenlemeyle ilgili çalışmaların başladığını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim vaadi olan bu düzenleme bizim için emir niteliğinde. Maliye Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. 2028 yılından önce bu müjdeyi esnafımıza vermek istiyoruz” dedi.

KİMLERİ KAPSAYACAK?

Düzenlemenin kapsamının netleşmesi gerektiğini vurgulayan Işıkhan, “Küçük esnaf mı, tüm Bağ-Kur’lular mı dahil olacak? Bu değerlendirmeyi yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

2026’DA SOMUT ADIM BEKLENİYOR

Işıkhan, prim ödeme konusunda Bağ-Kur’luların zorlandığını ve tahsilat oranlarının SSK’ye göre düşük olduğunu belirterek, düzenlemenin 2026’nın ilk ya da ikinci çeyreğinde netleşmesini hedeflediklerini söyledi.

TESK’TEN DESTEK

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, prim günlerini doldurup emeklilik yaşı bekleyen esnafın sadece sağlık primi ödemesi gerektiğini belirterek, düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulunmuştu.

SSK İLE BAĞ-KUR FARKI

Mevcut sistemde SSK’liler 7 bin 200 gün primle emekli olabiliyor. Bağ-Kur’lular için ise bu süre 9 bin gün. Bu fark, esnafların yaklaşık 5 yıl daha fazla prim ödemesi anlamına geliyor. Birçok Bağ-Kur’lu, emeklilik öncesi SSK’ya geçerek farkı kapatmaya çalışıyor.