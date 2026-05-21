Bakan Işıkhan duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri için tarih belli oldu

21.05.2026 12:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, haziran başında yapılması planlanan işsizlik ve kısa çalışma ödeneği gibi destek ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, sistemde bilgisi olan yurttaşların ödemelerini bankalar, diğer hak sahiplerinin ise PTT aracılığıyla bayram arifesinde erken alabileceğini duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağını açıkladı. Ödemeler, planlanan tarihten önce vatandaşların hesaplarına aktarılacak.

ÖDEMELER 26 MAYIS’TA HESAPLARA YATIRILACAK

Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin öne çekildiğini belirtti.

Işıkhan açıklamasında, "5 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğimiz işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğini öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız. Yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı ödemelerini de aynı tarihte gerçekleştireceğiz. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemelerini ise PTT aracılığıyla yapacağız" ifadelerini kullandı.

 

ÖDEMELER BANKA VE PTT ÜZERİNDEN YAPILACAK

Bakanlığın açıklamasına göre, sistemde banka hesap bilgileri bulunan yurttaşların ödemeleri doğrudan hesaplarına yatırılacak.

Hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlar ise ödemelerini PTT aracılığıyla alabilecek.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ DESTEK ÖDEMESİ

Ödemelerin erkene alınmasıyla birlikte işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatından yararlanan vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesinde destek ödemelerine ulaşmış olacak.

İlgili Konular: #çalışma ve sosyal güvenlik bakanı #ödenek #işsizlik ödeneği #kısa çalışma ödeneği #Vedat Işıkhan