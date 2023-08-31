Bakan Işıkhan, memur zammının değerlendirdi

Yayınlanma: 31.08.2023 - 15:46

Güncelleme: 31.08.2023 - 15:46

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair bir aydır süren anlaşmazlık sonucunda bugün memur ve memur emeklileri için zam oranını açıklandı.

Kurul, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında ise yüzde 5 zamma hükmetti.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından zam kararını değerlendirdi.

Kurulun kararını anımsatan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Özellikle kamu görevlilerimiz adına talep edilen 50 maddenin aynı şekilde kabulü ve diğer sosyal haklar hususunda da önemli kazanımlara imza attığımız Toplu Sözleşmemizin, başta kamu çalışanlarımız, kamu emeklilerimiz ve aileleri olmak üzere çalışma hayatımızın tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum.

Süreci karşılıklı anlayış, istişare ve nezaket ilkelerimiz çerçevesinde yürüten Konfederasyonlarımız ve genel yetkili sendikalarımıza, emek veren tüm komisyonlara ve müzakere heyetlerine teşekkür ediyorum. Sosyal devlet anlayışımızla çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz."

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde ise 33 idi.