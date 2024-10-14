Bakan Işıkhan’dan açıklama: Asgari ücrette kalıcı çözümler hedefleniyor
Asgari ücrette kalıcı çözümler hedeflendiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun enflasyon ve makroekonomik dengeleri göz önünde bulunduracağını belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, "Vatandaşımızın refahını korumak ve kalıcı çözümler üretmek önceliğimizdir. Geçen yıl nasıl bir yol izlediysek, bu yıl da benzer bir yaklaşım sergileyeceğiz" dedi.
Geçen yıl belirlenen asgari ücretin artan enflasyon karşısında yetersiz kaldığı ve birçok çalışan için temel ihtiyaçların karşılanmasında zorluklar yaşandığı gözlemlenmişti.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTILARI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanacağını hatırlatan Işıkhan, "Komisyon, enflasyon oranı, makroekonomik denge ve satın alma gücü gibi unsurları dikkate alarak çalışacak. Benim amacım, vatandaşımızın satın alma gücünü koruyacak bir ücret belirlemektir. Ancak bu süreci işçi ve işverenle birlikte yürütüyoruz" diye ekledi.
BELEDİYELERİN SGK BORÇLARI
Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının tahsil edilmesine yönelik başvurular aldıklarını açıkladı. "Parti ayrımı yapmadan tüm belediyelere aynı şekilde yaklaşmaktayız. Amacımız, sorunları çözmek" ifadelerini kullandı. Ancak, adım atmayan belediyelere haciz uygulamak zorunda kalabileceklerini de belirtti.
İSTİHDAM VE İŞSİZLİK KONUSUNDA HEDEFLER
İşsizlikle ilgili olarak, ağustos ayında açıklanan TÜİK verilerine atıfta bulunan Işıkhan, "İstihdamda önemli bir ilerleme kaydettik. 32 milyonun üzerinde istihdam sayısına sahibiz. Ancak bu rakamı artırmamız gerekiyor. Yeni nesil çalışma modellerini yasal hale getirmeliyiz" şeklinde konuştu.
Bakan Işıkhan, vatandaşın refahını artırma hedefinin devam edeceğini ve sürecin tüm paydaşlarla birlikte yürütüleceğini vurguladı.
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