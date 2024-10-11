Çalışma Bakanı Işıkhan: 'Asgari ücrette maksimum fayda hedefleniyor'

Yayınlanma: 11.10.2024 - 17:59

Güncelleme: 11.10.2024 - 17:59

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde yönetildiğini belirtti. Işıkhan, "Tüm tarafların, işçimizin, işverenimizin de maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz" dedi.

İŞGÜCÜ VERİLERİ VE İŞSİZLİK ORANI

Bakan Işıkhan, işgücü verileri ve işsizlik oranları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ağustos ayındaki işsizlik oranının yüzde 8,5'e gerilediğini ifade eden Işıkhan, "İşsiz sayısı 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişiye gerilemiş oldu" dedi. İstihdam sayısının ise 32 milyon 776 bine çıktığını vurguladı.

GENÇ VE KADIN İSTİHDAMI

Genç istihdam oranının yüzde 42,3'e, kadın istihdam oranının ise yüzde 32,9'a yükseldiğini belirten Işıkhan, “Kadın işsizlik oranı yüzde 1,1 puan azalarak geçen yıla göre yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti” ifadelerini kullandı. Kadınların çalışma hayatına katılımını artırmak amacıyla "İş Pozitif" programını hayata geçirdiklerini aktardı.

İŞGÜCÜ UYUM PROGRAMI

Işıkhan, İşgücü Uyum Programı (İUP) ile işsizlere eğitim vererek istihdama geçişlerini kolaylaştıracaklarını söyledi. "Şimdi çalışmayan, işsiz olan vatandaşlarımızı iş dünyasına katmak, üretken hale getirmek bizim en önemli görevlerimiz arasında" şeklinde konuştu.

YABANCI İŞGÜCÜ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Yabancı işgücünün yerli işgücünü etkilemediğini ve tamamlayıcı bir rol üstlendiğini vurgulayan Işıkhan, "Almanya, Hollanda, Belçika gibi ülkelerde doğum oranının neredeyse sıfıra düştüğü alanlarda, işgücünü nasıl karşılayacak bu ülkeler? Yabancı işgücünü kullanarak büyümeyi gerçekleştiriyorlar" dedi. Ayrıca, "Bizim kültürümüze, geleneklerimize yakın olan ülkelerden yabancı işgücünü sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Son olarak, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na değinen Işıkhan, "Hükümet olarak süreci adil, şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. Tüm tarafların, işçimizin, işverenimizin de maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz" dedi.