Çalışma Bakanı Işıkhan: 'Asgari ücrette maksimum fayda hedefleniyor'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret sürecinin adil ve şeffaf yönetildiğini belirtti. Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 8,5'e düşerken, istihdam sayısı 32 milyon 776 bine ulaştı. Genç istihdam oranı yüzde 42,3, kadın istihdam oranı ise yüzde 32,9 olarak kaydedildi. Bakan Işıkhan, Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağını ve asgari ücreti belirleyeceklerini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde yönetildiğini belirtti. Işıkhan, "Tüm tarafların, işçimizin, işverenimizin de maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz" dedi.
İŞGÜCÜ VERİLERİ VE İŞSİZLİK ORANI
Bakan Işıkhan, işgücü verileri ve işsizlik oranları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ağustos ayındaki işsizlik oranının yüzde 8,5'e gerilediğini ifade eden Işıkhan, "İşsiz sayısı 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bin kişiye gerilemiş oldu" dedi. İstihdam sayısının ise 32 milyon 776 bine çıktığını vurguladı.
GENÇ VE KADIN İSTİHDAMI
Genç istihdam oranının yüzde 42,3'e, kadın istihdam oranının ise yüzde 32,9'a yükseldiğini belirten Işıkhan, “Kadın işsizlik oranı yüzde 1,1 puan azalarak geçen yıla göre yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti” ifadelerini kullandı. Kadınların çalışma hayatına katılımını artırmak amacıyla "İş Pozitif" programını hayata geçirdiklerini aktardı.
İŞGÜCÜ UYUM PROGRAMI
Işıkhan, İşgücü Uyum Programı (İUP) ile işsizlere eğitim vererek istihdama geçişlerini kolaylaştıracaklarını söyledi. "Şimdi çalışmayan, işsiz olan vatandaşlarımızı iş dünyasına katmak, üretken hale getirmek bizim en önemli görevlerimiz arasında" şeklinde konuştu.
YABANCI İŞGÜCÜ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
Yabancı işgücünün yerli işgücünü etkilemediğini ve tamamlayıcı bir rol üstlendiğini vurgulayan Işıkhan, "Almanya, Hollanda, Belçika gibi ülkelerde doğum oranının neredeyse sıfıra düştüğü alanlarda, işgücünü nasıl karşılayacak bu ülkeler? Yabancı işgücünü kullanarak büyümeyi gerçekleştiriyorlar" dedi. Ayrıca, "Bizim kültürümüze, geleneklerimize yakın olan ülkelerden yabancı işgücünü sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
Son olarak, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na değinen Işıkhan, "Hükümet olarak süreci adil, şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. Tüm tarafların, işçimizin, işverenimizin de maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz" dedi.
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