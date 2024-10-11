Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: 'Son kararı AÜTK verecek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücreti belirlemek için asgari ücret tespit komisyonunun kararına odaklandıklarını ve maksimum fayda sağlamayı hedeflediklerini duyurdu.

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: 'Son kararı AÜTK verecek'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2024 - 16:43

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Asgari ücreti belirlemek için son kararı Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. Hedefimiz, maksimum faydayı sağlayacak bir noktada asgari ücreti tespit etmektir" ifadelerini kullandı.

2024 yılı başında belirlenen asgari ücret 17 bin 2 TL olarak uygulanmaya devam ediyor. Temmuz 2024’te asgari ücrete herhangi bir zam yapılmamıştı.

Bakan Işıkhan, geçen yılki asgari ücret görüşmelerinde 2024’te asgari ücrete tek bir zam yapılacağına dair açıklamalarda bulunmuştu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl aralık ayında düzenlediği toplantılarla yeni yıl için geçerli olacak asgari ücreti belirlemektedir.


Etiketler: #çalışma ve sosyal güvenlik bakanı #Vedat Işıkhan #asgari ücret

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