Bakan Kirişci tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci,32 milyon 651 bin 947 TL’lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2022 Cuma, 11:47
Bakan Kirişci tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu
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Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından "32 milyon 651 bin 947 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.Hayırlı ve bereketli olsun" paylaşımında bulundu. 

Paylaşımda yer alan grafiğe göre,  uzman eller projesi için 16 milyon 363 bin 857 lira, et regülasyonu desteği için 5 milyon 310 bin lira, hubutat baklagil ve dane mısır desteği için 9 milyon 590 bin 978 lira, anaç koyun keçi ilave göçer desteği için de 1milyon 387 bin 112 lira aktarılacak.


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