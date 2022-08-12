Bakan Kirişci tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu

12 Ağustos 2022 Cuma, 11:47

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından "32 milyon 651 bin 947 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.Hayırlı ve bereketli olsun" paylaşımında bulundu.

32 milyon 651 bin 947 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/HgMltTassh — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) August 12, 2022





Paylaşımda yer alan grafiğe göre, uzman eller projesi için 16 milyon 363 bin 857 lira, et regülasyonu desteği için 5 milyon 310 bin lira, hubutat baklagil ve dane mısır desteği için 9 milyon 590 bin 978 lira, anaç koyun keçi ilave göçer desteği için de 1milyon 387 bin 112 lira aktarılacak.













