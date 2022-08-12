Bakan Kirişci tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci,32 milyon 651 bin 947 TL’lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını ifade etti.
Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından "32 milyon 651 bin 947 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.Hayırlı ve bereketli olsun" paylaşımında bulundu.
32 milyon 651 bin 947 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) August 12, 2022
Hayırlı ve bereketli olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/HgMltTassh
Paylaşımda yer alan grafiğe göre, uzman eller projesi için 16 milyon 363 bin 857 lira, et regülasyonu desteği için 5 milyon 310 bin lira, hubutat baklagil ve dane mısır desteği için 9 milyon 590 bin 978 lira, anaç koyun keçi ilave göçer desteği için de 1milyon 387 bin 112 lira aktarılacak.
Vahit Kirişci Tarım tarımsal destek ödemesi Tarım ve Orman Bakanı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarım ve orman bakanlığı
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