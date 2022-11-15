Bakan Murat Kurum: Emisyon oranlarında yüzde 21 azaltım hedefimizi yüzde 41'e çıkarıyoruz

15 Kasım 2022 Salı, 16:19

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Türkiye'nin 2030 yılında emisyon oranlarında yüzde 21 olan azaltım hedefini yüzde 41'e çıkardığını söyledi.



Mısır'ın Şarm El- Şeyh şehrinde düzenlenen COP27 toplantısı kapsamında Ulusal Katkı Beyanı'na ilişkin açıklamada bulunan Kurum,

"Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefleri kapsamında tüm sektörlerimizle birlikte iklim değişikliği ile mücadele ediyoruz. 2030 yılı itibarıyla 1.17 milyar ton gerçekleşmesi gereken emisyonlardan yüzde 21 azaltım sağlayacağımızı ifade etmiştik. Bugün, Ulusal Katkı Beyanımızı güncelledik ve 2030 yılında gerçekleşmesi öngörülen artıştan yüzde 21 azaltım hedefimizi yüzde 41'e çıkarıyoruz" dedi ve ekledi:

"Yani neredeyse iki katı büyüklüğünde bir taahhütte bulunuyoruz. Artıştan yüzde 41 azaltarak sadece 2030 yılında 500 milyon ton emisyonu azaltmış olacağız."

Kurum, Türkiye'nin emisyonlarının pik yapacağı yıl olarak da 2038 yılını tüm dünyaya ilan ettiklerini söyledi.

Ayrıca Bakan Kurum, Türkiye'nin BM İklim Değişikliği Konferansının 31'incisine ev sahipliği için aday olduğunu, BM Sekreteryasına resmi başvuruda bulunulduğunu açıkladı



