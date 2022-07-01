Bakan Muş duyurdu: Esnafa faiz indirimli kredide limit değişti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş esnaflara yönelik olan faiz indirimli kredilere yönelik olarak limit artırımına gidildiğini açıkladı.

Bakan Muş, faiz indirimli esnaf kredi limitlerinin bakanlığın girişimleriyle 350 bin liraya çıktığını söyledi.

Esnafımıza yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti, Bakanlığımızın girişimleri ile 350 bin TL’ye yükseltildi.



Esnafımıza hayırlı olsun.