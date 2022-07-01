Bakan Muş duyurdu: Esnafa faiz indirimli kredide limit değişti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi Twitter hesabından esnafa yönelik oluşturulan indirimli kredilerde limitlerin değiştiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 15:59
Bakan Muş duyurdu: Esnafa faiz indirimli kredide limit değişti
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş esnaflara yönelik olan faiz indirimli kredilere yönelik olarak limit artırımına gidildiğini açıkladı.

Bakan Muş, faiz indirimli esnaf kredi limitlerinin bakanlığın girişimleriyle 350 bin liraya çıktığını söyledi.


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