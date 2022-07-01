Bakan Muş duyurdu: Esnafa faiz indirimli kredide limit değişti
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi Twitter hesabından esnafa yönelik oluşturulan indirimli kredilerde limitlerin değiştiğini duyurdu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş esnaflara yönelik olan faiz indirimli kredilere yönelik olarak limit artırımına gidildiğini açıkladı.
Bakan Muş, faiz indirimli esnaf kredi limitlerinin bakanlığın girişimleriyle 350 bin liraya çıktığını söyledi.
Esnafımıza yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti, Bakanlığımızın girişimleri ile 350 bin TL’ye yükseltildi.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) July 1, 2022
Esnafımıza hayırlı olsun.
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