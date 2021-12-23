Bakan Muş'tan döviz fiyatlarına ilişkin uyarı

23 Aralık 2021 Perşembe, 10:38

TL, Erdoğan'ın pazartesi günü Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı desteklerde bir günde yüzde 50'ye yaklaşan değer kazancı yaşadı. TL'de dolar karşısında tarihte eşi nadir görülen bu denli sert değer kazancına rağmen yılbaşından beri kayıp ancak yüzde 56'dan yüzde 40 civarına gerileyebildi.



Kur, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında en düşük 11.0935 en yüksek 14.3885 seviyelerinden işlem gördü.

''FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ''

Güne 11,79 TL'den başlayan doların ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerinin artarak devam edeceğini belirterek, "Fırsatçılara göz açtırmayacağız" ifadesini kullandı.

Bakan Muş, şunları kaydetti:

"Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını, hukukunu kimseye çiğnetmeyiz."