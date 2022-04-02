Bakan Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü
Bakan Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, altın rafinerileri yöneticileri ile Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları değerlendirdiklerini bildirdi.
Bakan Nebati, altın rafinerileri yöneticileriyle görüştü. Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, altın rafinerileri yöneticileri ile bir araya gelerek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
Nebati, görüşmede kapsamlı ve bütüncül bir model olarak devreye alınan, Altın Tasarruf Ekosistemi ile ilgili çalışmaları detaylıca değerlendirdiklerini aktardı.
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