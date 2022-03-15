Bakan Nebati yine Londra yolcusu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenecek Uluslararası Gayrimenkul Fuarı (MIPIM) 2022'yi ziyaret edecek, ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı'na katılacak. Nebati geçen 9 Şubat tarihinde de Londra'ya giderek, 100'e yakın üst düzey yönetici ile görüşmüştü.
Bakan Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bugün Fransa'ya gidecek. Cannes'te 31'incisi düzenlenen, 18 Mart'a kadar sürecek "Kentsel Dönüşümü Yönlendirmek" temalı MIPIM 2022 etkinliğinde katılımcılara seslenecek olan Nebati'nin Türk pavilyonlarını da ziyaret ederek yatırımcılarla bir araya gelmesi planlandı.
Nebati'nin programın ikinci gününde ise Gayrimenkul Yatırımcıları Derneğince düzenlenecek "Uluslararası Yatırımcı Kahvaltısı" programına katılarak, yabancı katılımcılara ‘Türkiye'nin sektördeki potansiyelini ve yatırım imkanlarını’ anlatması bekleniyor.
Bakan Nebatinin, 17 Mart'ta ise yurt dışı temasları kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'ya geçerek "Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı"na katılması planlanıyor.
Ziyaretleri çerçevesinde Londra Menkul Kıymetler Borsası Açılış Töreni'nde hazır bulunacak olan Nebati, ikili görüşmeleri kapsamında 26'ncı Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı ve Devlet Bakanı Alok Sharma ile bir araya gelecek.
Akşam saatlerinde de yabancı yatırımcılarla görüşecek olan Bakan Nebati, Türkiye’nin ekonomik görünümü ve devreye alınan kapsayıcı uygulamalara ilişkin bilgiler vererek “ülkenin potansiyelini, imkanlarını ve yatırım fırsatlarını” detaylıca anlatacak.
Geçen ay Londra'da, finans çevrelerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Bakan Nebati, belirli periyotlarda iletişimin sürdürülmesinin hedeflendiğini belirtmişti.
9 ŞUBAT’TA DA GİTMİŞTİ
Nureddin Nebati, 9 Şubat’ta İngiltere'nin başkenti Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle iki gün süren toplantılar gerçekleştirmişti. Reuters haber ajansı, Bakan Nebati'nin toplantılarda döviz kurunun sabit kalacağı taahhüdünde bulunduğunu aktarmıştı. Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre ise, görüşmelerin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'nde düzenlenen basın toplantısında Bakan Nebati, toplamda 100'e yakın üst düzey yönetici ile görüşmelerin gerçekleştirildiğini ifade etmişti.
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