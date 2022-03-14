Nureddin Nebati için 'gidici' iddiası: 'Epeydir sırada olan' bir isim daha var...

14 Mart 2022 Pazartesi, 09:24

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine kısa bir süre önce atanan Nureddin Nebati'nin "gidici" olduğu öne sürüldü. İddianın sahibi Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu... Muratoğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun da "epeydir sırada olduğunu" ifade etti.

Muratoğlu’nun bugünkü "Nebati de gidici" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"- Bütün temeli ihracat ve turizmde gelir artışına dayanan ekonomik program anlamını kaybetti. Hesaba göre ülke cari fazla verecekti. Cari açık bir ayda 7 milyar doları aştı. 12 aylık dönem itibarıyla 20 milyar doların üzerine çıktı. Ocak ve şubat aylarındaki dış ticaret açığı toplamı iki ayda 18.4 milyar dolara ulaştı. Faiz ile suni olarak oynamaya çalışınca iş çığırından çıktı. Kur Korumalı Mevduat gibi saçma sapan bir model icat edilerek ülke ekonomisini daha büyük risklerin içine atıldı. Çıkılabilecek gibi de değil…

Kim yaptı? Dış mihraklar bahanesi bu saatten sonra alıcı bulmaz. Savaşı öne sürüyorlar ama millet cebine bakıyor, o da tutmaz. Biri bu durumu üstlenmeli… Baş harfi Nebati… Zira üç vakte kadar bir yol görünüyor diye çıktı falında… Üç hafta mı olur, üç ay mı orasını bilmem ama önce hangisi gider acaba? Ne var ki Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu epeydir sırada..."