Bakan Nebati’nin KKM hesabında Merkez’den yapılan ödemeler yok: Maliyet 200 milyar TL
Dolardaki artışı durdurabilmek için iktidarın icat ettiği kur korumalı mevduatın (KKM) kamuya maliyeti Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıkladığı gibi 95.3 milyar TL değil, Merkez Bankası ve vazgeçilen vergilerle birlikte 200 milyar TL.
Ekonomistlerin “saatli bomba”
olarak tanımladığı KKM’nin
maliyeti konusunda Hazine
ve Maliye Bakanı Nureddin
Nebati önceki gün bir açıklama
yaptı. Nebati, “Bugün, toplam
2.3 trilyon liraya ulaşan KKM
uygulamasının bütçeye maliyeti
de giderek azalmaya devam etmiş,
toplamda 95.3 milyar lira olarak
gerçekleşmiştir. Faiz üst sınırının
kaldırılmasıyla, önümüzdeki
dönemde de bütçe üzerinde ciddi
bir maliyet oluşturması beklentiler
dahilinde değildir” dedi. Nebati’nin
açıklamasında sadece bütçeye olan
yük yer aldı. Martta ödeme olmadı
ama nisanda bütçeden 650.2 milyon
lira çıktı. Merkez Bankası ise geçen
yıl 88.9 milyar TL ödeme yaptı.
VERGİDEN İSTİSNA
Bunun dışında kurumların
bilançolarında yer alan yabancı
paralarını TL’ye çevirdiklerinde
elde ettikleri kazançlar kurumlar
vergisinden istisna tutulmuştu.
Bu vergiden de vazgeçilmiş oldu.
Böylece toplam maliyetin 200
milyar lirayı aştığına dikkat
çekiliyor.
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