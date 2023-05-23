Bakan Nebati’nin KKM hesabında Merkez’den yapılan ödemeler yok: Maliyet 200 milyar TL

Yayınlanma: 23.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 23.05.2023 - 04:00

Ekonomistlerin “saatli bomba” olarak tanımladığı KKM’nin maliyeti konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önceki gün bir açıklama yaptı. Nebati, “Bugün, toplam 2.3 trilyon liraya ulaşan KKM uygulamasının bütçeye maliyeti de giderek azalmaya devam etmiş, toplamda 95.3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Faiz üst sınırının kaldırılmasıyla, önümüzdeki dönemde de bütçe üzerinde ciddi bir maliyet oluşturması beklentiler dahilinde değildir” dedi. Nebati’nin açıklamasında sadece bütçeye olan yük yer aldı. Martta ödeme olmadı ama nisanda bütçeden 650.2 milyon lira çıktı. Merkez Bankası ise geçen yıl 88.9 milyar TL ödeme yaptı.



VERGİDEN İSTİSNA

Bunun dışında kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralarını TL’ye çevirdiklerinde elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisna tutulmuştu. Bu vergiden de vazgeçilmiş oldu. Böylece toplam maliyetin 200 milyar lirayı aştığına dikkat çekiliyor.

