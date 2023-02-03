Bakan Nureddin Nebati: 'Borsanın derinleşmesi için ideal ortam oluştu'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Seçim sonrası ekonomi politikası değişmez" diyerek Merkez Bankası'nın enflasyon düşüşüyle yeni faiz adımı atabileceğini belirtti. Nebati, borsadaki düşüşü de yorumladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 09:44
Bakan Nureddin Nebati: 'Borsanın derinleşmesi için ideal ortam oluştu'
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Bakan Nebati ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.

Bloomberg ajansı ile röportajında Bakan Nebati, seçimden sonra, kazanmaları durumunda faiz politikasının değişmeyeceğini belirtti ve "Sonuçları almaya başladık, bundan kesinlikle taviz verilmeyecek" ifadesini kullandı.

Nebati, yabancı yatırımcılarda "Seçim bitsin de Türkiye'ye gelelim" heyecanı olduğunu iddia etti.

Politika faizi-enflasyon makasının yüksek olduğu eleştirileri aldığını dile getiren Nebati, "Tamam doğru çok yüksek ama şu anda makas daralıyor. Optimal noktayı yakaladığımızda Merkez Bankası gerekli adımları atacaktır" değerlendirmesini yaptı.

"BU İNSANLARIN DÖVIZE KAYMASI IÇIN HERŞEYİ YAPIYORLAR"

Bakan Nebati borsadaki son durumu da yorumladı. "Düzeltmeleri bir operasyon gibi yapıyorlar. Borsanın derinleşmesi için ideal ortam oluştu. Bu insanların dövize kayması için herşeyi yapıyorlar. SPK her zaman gerekli çalışmaları yapıyor. Ben yoğunlaşmış durumdayım" dedi.


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