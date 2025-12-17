Bakan Şimşek, en düşük emekli aylığı ve asgari ücretteki artışları savundu: Emekçi perişan, iktidar övünmede!

Türk-İş’in araştırmasına göre kasım itibariyle açlık sınırı 29 bin 828 lira. Net asgari ücret 22 bin 104 lira ile açlık sınırının altında. En düşük emekli aylığı (Bağ-Kur esnaf-tarım) 16 bin 881 lira ile hem açlık sınırı hem de asgari ücretin oldukça altında kalmış durumda. Öyleki ortalama memur emeklisi aylığı bile 23 bin 755 lira ile açlık sınırının altında bulunuyor. En düşük işçi emeklisi aylığı 18 bin 413 lira. En düşük memur emeklisi aylığı da 19 bin 106 lira. Aylıklar açlık sınırının altında kalmış durumda. Şu anda büyükşehirlerde ortalama kira ücretleri bile 25-30 binlerden başlıyor.

Tüm bunlara karşın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçesi görüşülürken, asgari ücret ve emekli aylıklarındaki artışlarla övündü. Şimşek, çalışanların da emeklilerin de her zaman yanında olduklarını savundu. En düşük memur maaşının reel olarak yüzde 225 arttığını söyledi. Şimşek, “Dolar bazında 238 dolardan 1.183 dolara çıktı. Bakın, asgari ücret 184 liradan...” diye devam ederken Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, “Biz de sizi ekonomist biliyorduk sayın bakan” dedi.

‘SİMİT KAÇ LİRA ?’

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Simit kaç liraya çıktı sayın bakan ? Simit kaç lira, haberiniz var mı ?” diye sordu. Bakan Şimşek, “Bu dönemde dolar enflasyonu yüzde 79 yani 2002’den 2025’e kadar, 2025’in sonuna kadar dolar enflasyonu yüzde 79. Bakın, dolar bazında söylüyorum: En düşük memur maaşı 5 kat artmış” dedi. Şimşek, dolar enflasyonunun 1 kat artmadığını, asgari ücretin 4.6 kat, en düşük emekli aylığının 10 kat arttığını söyledi.

‘MEMURLAR SENİ İZLİYOR’

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Memurlar seni izliyor. Geçinemeyen, aç kalmış memurlar seni izliyor şu anda” dedi.

Şimşek, bütçe olanakları çerçevesinde 2026 için vergi ve harç güncellemelerini yeniden değerleme oranında değil, hedefledikleri enflasyon oranında belirleyeceklerini söyledi. Şimşek, gelir vergisi tarifesi gibi yurttaşların lehine olan vergi mevzuatındaki güncellemeleri ise daha yüksek olan yeniden değerleme oranında yani yüzde 25.5 oranında artıracaklarını belirtti.

VERGİ VE HARÇTA YÜZDE 16-19 SİNYALİ

Şimşek, “Dolayısıyla kamunun fiyatlarını yüzde 16-19 arasında belirlerken vatandaşın lehine olan hususlarda yeniden değerleme oranını uygulayacağız” dedi.

VERGİ İTİRAFI

Dolaylı vergilerin adil olmadığının sık sık dile getirildiğine işaret eden Şimşek, “Bu konu tabii ki doğrudur yani burada eleştirilerde bir haklılık payı var ama bununla birlikte, dolaylı vergileri uygularken kendi içinde bir miktar adaleti sağlamaya yönelik adım attık” dedi. Şimşek, temel sorunun doğrudan vergilerin düşük olması olduğunu da söyledi. Şimşek, “O nedenle, esas çalışma alanımız bu olacak ve biz önümüzdeki dönemde bu temel sorunu çözmek üzere adım atmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

FAİZ YÜKÜ

Şimşek, faiz konusunun, bütçenin faiz yükünün epey eleştirildiğini belirterek, “Evet, doğrudur, 2023-2025 yılında hem milli gelire oran olarak hem bütçeye oran olarak hem de mutlak rakam olarak faiz giderlerinde artış var. Ama niye ? Bakın, büyük ölçüde deprem harcamaları...” dedi.

‘BÖYLE BİR YETKİ İSTEMİYORUM’

Şimşek, vergi borçlarını Meclis dışında hiçbir makam ve mercinin silemeyeceğini belirterek, “Benim böyle bir yetkim olmadı, yoktur, böyle bir yetki de istemiyorum.. Kesinlikle Maliye Bakanının veya bakanlığın vergi borçlarını silme, affetme yetkisi yoktur” dedi.

‘TALİMATLA SİLİNİYOR’

CHP’li Günaydın, “Vergi dairelerinde siliyorlar, sen silmiyorsun ama talimatla siliniyor. Ne anlatıyorsun bize! Göz göre göre çarpıtma olur mu ya!” dedi.

‘UZLAŞMADAN SİLİYORSUN’

Şimşek, “uzlaşma müessesesi” olduğunu belirterek, “1963’ten beri bütün hükümetler uygulamış. Geçen sene bir kanun değişikliği yaptık ve raporlar hatalı, aksak olsa dahi vergi aslının uzlaşmaya tabi olmayacağına ilişkin kanun değişikliğini biz getirdik” dedi. Bunun üzerine CHP’li Günaydın, “Hani vergi silmiyordun ? İşte uzlaşmadan siliyorsun. Hani vergi silmiyordun ?” diye sordu. Şimşek, “Şimdi vergi silinmiyor hiçbir zaman vergi silinmemiştir” karşılığını verdi. Günaydın, “Hani vergi silmiyordun ? Uzlaşma üzerinden siliyordun, uzlaşma üzerinden talimatla siliyordun, ne anlatıyorsun! Laf kalabalığı! Laf kalabalığı!” diye devam etti.