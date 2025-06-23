Bakan Şimşek'ten İsrail-İran açıklaması: 'Gereken tedbirler...'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ortadoğu'da İsrail ile İran arasında artan gerginliklerin Türkiye ekonomisine olası etkilerinin detaylı biçimde analiz edildiğini ve farklı senaryolar üzerinden kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığını duyurdu.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurumlar arası işbirliğiyle gerekli önlemlerin hızla alınabileceğini belirtti. Bakan Şimşek, "Piyasalarda istikrarın ve ekonomimizde sağlıklı işleyişin sürdürülmesi için kurumlarımız güçlü bir eşgüdüm içinde gereken tedbirleri hızlı ve kararlı şekilde almaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Şimşek'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Artan jeopolitik gerginliklerin ekonomimize etkilerini çok boyutlu olarak analiz ediyor ve muhtemel senaryoları detaylı olarak değerlendiriyoruz.

Piyasalarda istikrarın ve ekonomimizde sağlıklı işleyişin sürdürülmesi için kurumlarımız güçlü bir eşgüdüm içinde gereken tedbirleri hızlı ve kararlı şekilde almaya hazırdır.

Hürmüz Boğazı'nın kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık.

Enflasyonla mücadelede kararlıyız, dezenflasyonun devamı için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz."