Bakan Şimşek'ten yüksek enflasyon savunması: 'Bu durum ülkemize özgü değil'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi. Şimşek, yaptığı paylaşımda enflasyon beklentilerindeki gerileme eğiliminin sürdüğünü vurguladı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE GENEL GÖRÜNÜM

Mehmet Şimşek, değerlendirmesinde 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla hanehalkı, reel sektör ve piyasa katılımcıları cephesinde gerilediğine dikkat çekti. Şimşek, bu duruma ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

12 ay sonrası enflasyon beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan geriledi. Hanehalkı enflasyon beklentileri tüm ülkelerde enflasyon gerçekleşmeleri ve eğilimlerinin üzerindedir; bu durum ülkemize özgü değildir.

PİYASA BEKLENTİLERİ VE DEZENFLASYON SÜRECİ

Bakan Şimşek, piyasanın yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisinin hedefin üzerinde olmasına rağmen mevcut enflasyon seviyesine göre belirgin bir iyileşmeye işaret ettiğini belirtti. Bu çerçevede, ocak ayında dönemsel etkiler nedeniyle aylık enflasyonda artış görülebileceğini, ancak yıl genelinde dezenflasyon sürecinin devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu açıklamalara yer verdi: