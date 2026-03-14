Trump, Putin’in İran teklifini reddetti

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunun Rusya’ya taşınması yönündeki teklifini reddettiği ileri sürüldü.

Konuya ilişkin Axios’a bilgi veren bir ABD yetkilisi, Washington yönetiminin önceliğinin uranyumun güvence altına alınması olduğunu söyledi.

Axios’a konuşan ABD’li yetkili, Putin’in bu öneriyi ilk kez dile getirmediğini belirterek ABD’nin tutumunu “Uranyumun güvence altına alındığını görmemiz gerekiyor” sözleriyle ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de cuma günü yaptığı açıklamada, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun kontrol altına alınması için ABD’nin farklı seçeneklere sahip olduğunu söyledi.

Hegseth, İran’ın bu stokları gönüllü olarak teslim etmesinin memnuniyetle karşılanacağını, ancak Tahran’ın müzakerelerde buna yanaşmadığını belirtti:

“Ne yapabileceğimizi ya da ne kadar ileri gidebileceğimizi burada dünyaya anlatmam. Ama kesinlikle seçeneklerimiz var.”

Trump ise Fox News Radio’ya yaptığı açıklamada, zenginleştirilmiş uranyumun kontrol altına alınmasının şu anda en önemli öncelikleri arasında olmadığını söyledi.

ABD Başkanı, “Şu anda buna odaklanmıyoruz, ama bir noktada odaklanabiliriz” ifadelerini kullandı.