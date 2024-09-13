Bakan Şimşek: “Vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız”

Yayınlanma: 13.09.2024 - 13:27

Güncelleme: 13.09.2024 - 13:30

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerine yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin program hedeflerini desteklediğini vurgulayan Bakan Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dezenflasyondaki belirginleşmeyle yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,1’e geriledi. 11 aydır azalan 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri ise sırasıyla yüzde 27,5 ve yüzde 18,4 oldu. Son 3 ayda 23,5 puan gerileyen yıllık enflasyonun eylülde yüzde 50’nin altına inmesi bekleniyor. 2024 yılında yüzde 4,9 seviyesinde öngördüğümüz bütçe açığının milli gelire oranını gelecek yıl yüzde 3,1’e düşürmeyi hedefliyoruz. Böylece mali disiplin dezenflasyona güçlü destek sağlayacak. Fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımızı eşgüdüm içerisinde sürdüreceğiz. Enflasyondaki yapısal katılıkları da gidererek, vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız.”