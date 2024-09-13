Merkez Bankası anketinde enflasyon ve dolar tahmini geriledi

Yayınlanma: 13.09.2024 - 10:22

Güncelleme: 13.09.2024 - 12:01

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı.

Ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e geriledi. 12 ay sonrası yıllık yüzde 27,71'den yüzde 27,49'a indi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 19,30'dan yüzde 18,38'e indi.

DOLAR TAHMİNİ 37,16'YA GERİLEDİ

Yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,27'den 37,16'ya geriledi. 12 ay sonrası kur 42,03'ten 42,43 TL'ye çıkarıldı.

Merkez Bankası'nın politika faizi öngörüsü bu ay için yüzde 50 ile sabit olarak tahmin edilirken 12 ay sonrası için beklenti yüzde 33,30'dan yüzde 31,66'ya geriledi. 24 ay sonrası için beklenti yüzde 21,61'den yüzde 20,85'e indirildi.

BÜYÜME TAHMİNİ GERİLEDİ

Ankette yıl sonu büyüme tahmini yüzde 3,4'ten yüzde 3,2'ye geriledi. 2025 için ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e alındı.

ANKET KİMLERE YAPILIYOR?

Piyasa katılımcıları anketi, her ay itibarıyla 54’ü finansal sektör, 18’i reel sektörden oluşan 72 katılımcıdan alınan görüşlerle oluşturuluyor.