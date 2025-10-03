Bakan Şimşek yüksek enflasyonun sorumlusunu açıkladı: İlk sırada 'zirai don ve kuraklık' ikinci sırada eğitim!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayına ilişkin paylaştığı enflasyon verilerinin ardından sosyal medyada açıklamada bulundu.

TÜİK'in açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarına göre eylül ayının enflasyonu yüzde 3,23 oldu. Yıllık bazda enflasyon, 33,29 seviyesine çıktı.

Bu sonuçlarla enflasyonda 16 aylık düşüş süreci sonlandı.

ENFLASYONUN NEDENLERİNİ SAYDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede enflasyonun yükselmesindeki en büyük etkiyi ''zirai don ve kuraklığın'' yaptığını ifade etti. Şimşek'in açıklamaları şöyle oldu:

''Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu.

Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı.

Okulların başladığı eylül ayında eğitim grubu ve ilgili diğer kalemler aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulundu.

Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor.

Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız.''