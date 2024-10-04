Bakan Şimşek'ten 'vergi matrahı' açıklaması: Adaleti sağlamakta kararlıyız
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bir kuyumcunun beyan ettiği aylık ortalama vergi matrahının 16 bin TL olduğunu duyurarak vergide adalet mesajı verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir kuyumcunun beyan ettiği aylık ortalama vergi matrahının 16 bin TL olduğunun ortaya çıktığını belirterek, vergide adaleti sağlama konusunda kararlı olduklarını söyledi.
Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir kuyumcunun beyan ettiği aylık ortalama vergi matrahı 16 bin TL! Vergide adaleti sağlamakta kararlıyız. Kazancını doğru beyan etmeyen mükelleflere yönelik denetimlerimizi genişletiyoruz” ifadelerine yer verdi.
Etiketler: #ekonomi #vergi #vergide adalet
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