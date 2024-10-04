Bakan Şimşek'ten 'vergi matrahı' açıklaması: Adaleti sağlamakta kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bir kuyumcunun beyan ettiği aylık ortalama vergi matrahının 16 bin TL olduğunu duyurarak vergide adalet mesajı verdi.

Bakan Şimşek'ten 'vergi matrahı' açıklaması: Adaleti sağlamakta kararlıyız
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2024 - 16:05

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir kuyumcunun beyan ettiği aylık ortalama vergi matrahının 16 bin TL olduğunun ortaya çıktığını belirterek, vergide adaleti sağlama konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir kuyumcunun beyan ettiği aylık ortalama vergi matrahı 16 bin TL! Vergide adaleti sağlamakta kararlıyız. Kazancını doğru beyan etmeyen mükelleflere yönelik denetimlerimizi genişletiyoruz” ifadelerine yer verdi.


Etiketler: #ekonomi #vergi #vergide adalet
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