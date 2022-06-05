Bakan Sönmez: 'Karadeniz gazındaki son durumu ele aldık'

05 Haziran 2022 Pazar, 13:56

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilen AKP 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda partililere Karadeniz gazındaki son durumu, enerjideki küresel gelişmeleri ve Türkiye’ye yansımalarını anlattı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kızılcahamam’dayız. Ak Parti’mizin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında yol arkadaşlarımızla bir araya geldik. Karadeniz gazındaki son durumu, enerjideki küresel gelişmeleri ve ülkemize yansımalarını ele aldık” ifadelerini kullandı.



