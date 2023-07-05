Bakan Uraloğlu doğruladı: İzmir Alsancak Limanı satılıyor

Yayınlanma: 05.07.2023 - 15:24

Güncelleme: 05.07.2023 - 15:24

2017 yılında Türkiye Varlık Fonu’na devredilen İzmir Alsancak Limanı’nın, 2021 yılında Varlık Fonu ile liman ve lojistik yatırımları yapma amacı ile stratejik ortaklık anlaşması imzalayan Abu Dhabi Port tarafından satın alındığı iddiaları gündemdeki yerini korurken ABD’de ekonomi ağırlıklı yayın yapan Bloomberg, İzmir Alsancak Limanı'nın Körfez ülkelerine satışı için müzakere yapıldığını duyurdu.

İzmir Alsancak Limanı hakkında gelen soruya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, “Bakan yardımcılığı seviyesinde arkadaşlarımız görüşme yaptı” diye yanıtladı ve potansiyel alıcı ya da telaffuz edilen satış rakamı ile ilgili bir açıklama ise yapmadı. Bloomberg ise “Türkiye, Ege sahilindeki İzmir’deki Alsancak Limanı’nın işletme haklarını satmak için Körfez Arap ülkeleriyle müzakere ediyor. Bu da ülkenin yeni ekonomik takımının yabancı yatırımcı bulmak için ilk büyük hamlesi olabilir” şeklinde yorum yaptı.

LİMANI SATMAYA ERDOĞAN GİDECEK

Bloomberg, yayınladığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bu ayın sonunda Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar’a giderek yatırım için görüşmeler yapacağını öne sürmüştü. Daha önce özelleştirilmesi gündeme gelen liman için Hutchinson Port Holdings ve Global Yatırım Holding ihaleye katılmış fakat mahkeme 1.28 milyar dolarlık satışı durdurmuştu. Daha sonra taraflar anlaşmadan çekilme kararı almıştı.

Türkiye Varlık Fonu’na ait olan liman TCDD tarafından işletiliyordu.