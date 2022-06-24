Bakan uyardı: 'Rus gazı olmazsa bazı sanayi faliyetleri durur'

24 Haziran 2022 Cuma, 15:50

Der Spiegel'e konuşan Bakan Habeck, "Şirketlerin üretimi durdurması ve çalışanlarını işten çıkarması gerekebilir, tedarik zincirleri çökebilir, insanlar ısınma masraflarını karşılamak için borca girebilirler. Bu insanlar yoksullaşabilirler" dedi ve arz daralmasının ülkeyi kutuplaştırma amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından izlenen stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi.

Doğalgaz sevkiyatının düşük seviyelerde devam etmesi halinde oluşacak durumun "liberal demokrasiyi içten baltalamayı hedefleyen popülizmin üremesi için ideal bir ortam" oluşturduğunu söyleyen Habeck, Putin'in izlediği politikayı hayata geçirmesine izin verilmemesi gerektiğini ekledi.

Habeck doğalgaz fiyatlarındaki yükselişten etkilenen şirketlere ve bireylere verilen desteğin artırılacağını ifade etti ancak devletin tüm etkileri bertaraf edemeyeceğini belirtti.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın Direktörü Fatih Birol, Avrupa'nın bir numaralı doğalgaz tedarikçisi olan Rusya'nın doğalgaz sevkiyatını tamamen durdurabileceğini ifade ederek, ülkelerin hazırlık yapmaları gerektiğini belirtmişti.

"FATURALAR İKİ YA DA ÜÇ KATINA ÇIKABİLİR"

Almanya'nın doğalgaz dağıtımı sistemi düzenleme kuruluşu Bundesnetzagentur'un yöneticisi Klaus Mueller, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada tüketicilerin enerji faturasının geçen yılın iki ya da üç katına çıkabileceğini söyledi.

Kuruluşun farklı senaryoları incelediğini belirten Mueller, çoğu senaryonun "hoş olmadığını" ve "ya kış sonunda çok az doğalgaz kalacağına ya da sonbahar ve kış aylarında son derece zor koşulların ortaya çıkacağına" işaret ettiğini söyledi.

Almanya hükümeti üç aşamalı doğalgaz olağanüstü durum hazırlıklarının ikinci aşamasını dün devreye aldı. Bu aşama, doğalgaz arzının uzun süreyle ciddi tehlike altında olduğu zamanlarda devreye alınıyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı Şubat ayında işgal etmesinin ardından Avrupa'nın devreye aldığı yaptırımlar kıtanın Rus doğalgazına olan bağımlılığını gözler önüne sermiş, Avrupa devletlerini endişeyle alternatif arz kaynakları aramaya itmişti.

Almanya hükümetinin son adımı dağıtım şirketlerinin tırmanan enerji maliyetlerini tüketicilere yansıtmasına müsaade etmiyor.