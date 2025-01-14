Bakanlık açıkladı: Glütensiz ürünlerin satışı o mağazalarda artık zorunlu!

Ticaret Bakanlığı iç ticaret düzenlemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Glütensiz ekmek, makarna ve tatlı gibi ürünlerin satışa sunulmasına yönelik tebliğ yürürlüğe alındı.

Bakanlık açıkladı: Glütensiz ürünlerin satışı o mağazalarda artık zorunlu!
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AA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 11:30

Ticaret Bakanlığı'ndan geçen yıl çıkarılan iç ticaret düzenlemelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Perakende ticaret alanında haksız ticari uygulamalar ve ödeme sürelerine yönelik düzenlemeler yürürlüğe girdi.

250 metrekareden fazla satış alanına sahip zincir mağaza şubelerinde glütensiz tatlı ve tuzlu atıştırmalık ile un, 400 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerde ise bu ürünlere ilave olarak glütensiz ekmek, makarna gibi ürünlerinin satışa sunulmasına yönelik tebliğ yürürlüğe alındı.


Etiketler: #gluten #Ticaret Bakanlığı

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