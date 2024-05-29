Gluten hassasiyeti olanlar için ekildi! Alım garantili...

Yayınlanma: 29.05.2024 - 17:44

Güncelleme: 29.05.2024 - 17:44

Karabuğday yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Konacık, Üçyol ve Yağmurlar Mahallesi'ndeki üreticilere ilk etapta bin 200 kilogram karabuğday tohumu dağıtıldı. Karabuğdayın ekimi yine Büyükşehir Belediyesi’nin Tarım Makineleri Parkında bulunan kombine ekim mibzeri ile yapıldı. Öte yandan üreticilere alım garantisi verilerek dağıtılan tohumlardan hasat edilen ürünler ise birçok tarımsal projede olduğu gibi yine Büyükşehir Belediyesi tarafından alınacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin davetlisi olarak Ordu’ya gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Konya’da hizmet veren Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Ahmet Güneş Mesudiye’de karabuğday denemesi yapacak olan üreticilere karabuğday hakkında önemli bilgiler verdi.

Karabuğday hakkında hem teknik bilgiler hem de üretimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ziraat Mühendisi Ahmet Güneş, “Ordu'da ilk defa karabuğday ekimi yapıyoruz. 3 aylık bir ürün. İnşallah 3 ay sonra bu ürünün hasadını yapacağız. Bu ürün dünyada 3,5 milyon hektarlık bir alanda ekiliyor. En büyük üreticiler Çin, Rusya ve Kazakistan. Bunların yıllık 200 bin ton ihracat rakamları var. Bu üründen ortalama 40 bin ton ülkemize girişi var. Şu anda ülkemizdeki ekim alanı 50 bin dekar civarında. Biz istiyoruz ki ülkemizde bu 40 bin tonluk ihtiyacı hem kendimiz karşılayalım hem de ihracatta bir paya sahip olalım. Ordu'nun, Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde glutensiz ürünlerde ve karabuğdayda lokomotif olacağını düşünüyoruz. Buradan çıkan ürünleri de değerlendirecek olan Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Bölgesinde öncülük yapmış olacak” ifadelerine yer verdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile Mesudiye’nin tarım ve hayvancılıkta önemli bir noktaya geldiğini aktaran Mesudiye Ziraat Odası Başkanı Mustafa Başarslan, ilçenin atıl arazilerinin tarıma kazandırıldığını söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ethem Gözkonan da dağıtımı yapılan bin 200 kilogramlık tohumdan elde edilecek tüm ürünleri Büyükşehir Belediyesi’nin satın alacağını belirtti. Gelecek sezonda yapılacak olan üretimlerde de önemli bir hususa dikkat çeken Gözkonan, buğday borsalarında açıklanan fiyatın en az iki katı fiyatla Büyükşehir Belediyesi'nin ürünü alacağına dikkat çekti.

Arazisinde karabuğday denemesi yapan Mesudiyeli üreticiler ise memnuniyetlerini dile getirdiler.