Bakanlık açıkladı: Maaşlar hesaplara yatırılmaya başladı!

5.09.2025 13:37:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli ve yaşlı vatandaşlar için sosyal yardım programlarını sürdürüyor. Hizmetler insan odaklı ve hak temelli bir yaklaşımla yürütülüyor. Destekler, vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

 

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı yurttaşlara yönelik sosyal yardım programlarını geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, bu hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımının yanı sıra bağımsız yaşamlarını sürdürebilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda destek verdiklerini vurguladı. "Bu doğrultuda eylül ayı için 4 milyar lira yaşlı aylığı, 3,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

 
 
