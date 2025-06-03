Bakanlık açıkladı: Ödemeler hesaplara yatırılmaya başladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı nedeniyle haziran ayına ait yaşlı ve engelli aylıklarının erken ödendiğini açıkladı. Yaklaşık 6 milyar 300 milyon liralık ödeme hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı.

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı aylığı alan yaklaşık 1 milyon 350 bin kişinin bulunduğunu belirtti. "Bu kapsamda 3 milyar 506 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve 2 milyar 769 milyon lira engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" bilgisini verdi.

Engelli ve yaşlı yurttaşlara yönelik kapsamlı sosyal yardım programları geliştirdiklerini ifade eden Göktaş, "Kurban Bayramı dolayısıyla haziran ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.