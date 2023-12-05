Bakanlık dağa girişleri ‘güvenlik’ gerekçesiyle durdurdu turizmci isyanda: Nemrut’ta ‘kış’ tartışması

Yayınlanma: 05.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.12.2023 - 04:00

Aralık ayıyıla birlikte havaların soğuması, kış turizmini canlandırırken yerelde turizmci ile yerel yöneticilerin uyuşmazlıkları başladı. Kahta Kültür Turizm Derneği Başkanı İrfan Çetinkaya, her yıl binlerce turistin geldiği Nemrut Dağı ve müzesinin keyfi gerekçelerle kapatıldığını savundu. İlk defa bu mevsimde böyle bir uygulamaya gidildiğini söyleyen Çetinkaya, “İspanya’dan kalkıp buraya gelen turisti kapıdan çeviriyoruz. Bölge özellikle depremden sonra ayağa kalkmak için çabalarken bölgenin en önemli turizm gelir kapısına böyle kilit vuramazsınız. Daha kar bile yağmadan, neyin güvenlik gerekçesi bu?” dedi. Bakanlık turizmde rekor hedeflerken kapıdan turist kovulduğu görüşünü dile getiren Çetinkaya, “İlk defa böyle bir uygulamaya imza atılıyor. Daha önce hiç görmedik. Önlemler neyse alın bölgeyi turizm gelirinden, turisti dünya mirasından mahrum bırakmayın” diye konuştu.

İddiaları sorduğumuz Adıyaman Turizm Şube Müdürü Fethi Avseren ise şunları söyledi: “Dağın zirvesine kar yağdı. Gece buzlanma oluyor, gündüz de o buzlanmanın etkisiyle can sağlığı riski oluşuyor. Zaten normalde kasım ortalarında turist gelemezdi. Geçen yıl havalar güzel gittiği için aralık ortasına kadar geldi turistler şimdi de onun etkisiyle biraz gelen oluyor, ama normalde olmazdı zaten. Kaldı ki biz hava iyiyse oradaki arkadaşlarımızla konuşup ‘güvenliği sağlayın gelen misafiri alın’ diyoruz. Yoksa biz de isteriz ki 12 ay turizm olsun bölgemizde.”