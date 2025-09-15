Bakanlık duyurdu: O ödemeler hesaplara yatırıldı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakımı yapılan tam bağımlı yurttaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 6 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını duyurdu.

ENGELLİ BİREYLERİN AİLE ORTAMINDA DESTEKLENMESİ ÖNCELİK

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla uygulanan önemli bir hizmet olduğunu belirtti. “Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.