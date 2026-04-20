Bakanlık önünde eylem: Doruk Madencilik işçileri açlık grevine başlıyor!

Doruk Madencilik işçilerinin, tazminat ve ücretlerinin ödenmesi talebiyle Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde Eskişehir-Ankara sınırından başlattığı yürüyüş dokuzuncu gününde.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yürüyüşleri sırasında bugün polis müdahalesiyle karşılaşan işçiler, bakanlık binası önünde yürüyüşlerini tamamladı.
Maden işçileri burada açlık grevi kararı aldı. Üstlerini çıkarıp yere oturan madenciler "Açız, yoksuluz, çıplağız" diyerek sloganlar atan işçiler, tepkilerini bir yandan da baretlerini yere vurarak gösterdi.
Taleplerinin karşılanmasını isteyen işçilerin kararlı eylemleri sürüyor.
İŞÇİLERİN TALEPLERİ
Maden işçilerinin talepleri şöyle:
Aylarca ödenmeyen maaşlarının yanı sıra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) dönemi öncesi ile sonrasına ait kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi,
Ücretsiz izin dayatmasının son bulmasını, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışma ortamlarının sağlanması,
Sendikal faaliyetleri nedeniyle işten atılan işçilerin işe iade edilmesi ve madenin kamulaştırılarak iş güvencesinin teminat altına alınması.