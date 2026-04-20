Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bakanlık önünde eylem: Doruk Madencilik işçileri açlık grevine başlıyor!

20.04.2026 16:11:00
Güncellenme:
Taylan Gülkanat
Takip Et:
Ankara'ya yürüyüşleri polis tarafından engellenmek istenen Doruk Madencilik işçileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne yürüyerek başladıkları eylemlerine açlık greviyle devam ediyor.

Doruk Madencilik işçilerinin, tazminat ve ücretlerinin ödenmesi talebiyle Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde Eskişehir-Ankara sınırından başlattığı yürüyüş dokuzuncu gününde.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yürüyüşleri sırasında bugün polis müdahalesiyle karşılaşan işçiler, bakanlık binası önünde yürüyüşlerini tamamladı.   

Maden işçileri burada açlık grevi kararı aldı. Üstlerini çıkarıp yere oturan madenciler "Açız, yoksuluz, çıplağız" diyerek sloganlar atan işçiler, tepkilerini bir yandan da baretlerini yere vurarak gösterdi.

Taleplerinin karşılanmasını isteyen işçilerin kararlı eylemleri sürüyor. 

İŞÇİLERİN TALEPLERİ

Maden işçilerinin talepleri şöyle:

Aylarca ödenmeyen maaşlarının yanı sıra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) dönemi öncesi ile sonrasına ait kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi, 

Ücretsiz izin dayatmasının son bulmasını, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışma ortamlarının sağlanması, 

Sendikal faaliyetleri nedeniyle işten atılan işçilerin işe iade edilmesi ve madenin kamulaştırılarak iş güvencesinin teminat altına alınması.

İlgili Konular: #maden işçisi

İlgili Haberler

Bağımsız Maden İş: Doruk Madencilik'te direniş ateşi yakıldı, yarın Ankara'ya doğru yürümeye başlayacağız Bağımsız Maden İş, Doruk Madencilik’te işçilerin hakları için direniş başlattığını duyurdu. Madenciler, geceyi maden önünde geçirdikten sonra Ankara’ya yürüyüş başlatacağını duyurdu.
Doruk Maden işçilerinin Ankara yürüyüşü 8. gününde: '600 tane milletvekili var, 6 tanesi desteğe geldi' Verilmeyen hakları için başlattığı Ankara yürüyüşü düzenleyen Bağımsız Maden-İş üyesi Doruk Madencilik işçileri, eylemlerinin sekizinci gününde. Sendikanın genel başkanı Gökay Çakır siyasilere seslenerek "600 tane milletvekili var, buraya 6 tane vekil geldi, hepsi bu" dedi. Sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da "Yağmacı, talancı, gaspcı bir holding pratiğiyle karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.
Doruk Madencilik işçileri haklarını almadan dönmemekte kararlı: ‘Bin gün geçse de Ankara’dan ayrılmayacağız’ Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik’te çalışan işçilerin Ankara’daki yürüyüşü 5. gününde de devam etti. İşçiler Ayaş’tan yürüyüşlerini sürdürdü.