Doruk Madencilik işçileri haklarını almadan dönmemekte kararlı: ‘Bin gün geçse de Ankara’dan ayrılmayacağız’

Tek sıra halinde yürüyen madencilerin en önünde Türk bayrağı taşıyan bir işçi yer aldı. İşçiler başlarında baretleri ile zaman zaman davul da çalarak seslerini duyurmaya çalıştı. İşçilere çevredeki yurttaşlar da destek verdi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de dün madencilerin yanına giderek yürüyüşlerine destek verdi. “Hakkımızı alacağız” diyen işçiler sorunlarının çözülmesini istedi. İşçiler yürüyüş sırasında “Çocuklar ölmesin, öldürülmesin” sloganları da attı.

‘ÇOCUĞUMA GÖZLÜK ALAMADIM’

Madenciler yürüyüş sırasında yaşadıkları sorunları da anlattı. Bir maden işçisi, “Biz emekli olabilmek için hastayken dahi işe gidiyoruz. Parayı peşin veremediğim için çocuğuma gözlük alamadım. Biz nereye kadar mağduriyet yaşayacağız” dedi.

‘SİYASİLERDEN DESTEK GÖREMEDİK’

Bağımsız Maden-İş Sendikası eğitim ve örgütlenme uzmanı Başaran Aksu, siyasetçilerden, belediyelerden yeterli destek göremediklerini söyledi. Aksu, bunun işveren ile olan ilişkilerden kaynaklandığını dile getirdi. Yurttaşlardan destek gördüklerini anlatan Aksu, 5. gün itibariyle 600 milletvekilinden sadece CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun desteğe geldiğini söyledi. Siyasilerin yurttaşın sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğini belirtti.

AYM KARARI VAR

Aksu, pazartesi sabahı Ankara merkezde olacaklarını söyledi. Önlerinin kesilmemesini isteyen Aksu, “Ücretler işçilerin hesaplarını yatırılıyor” denilmedikten sonra geri dönmeyeceklerini belirtti. İşçilerin yürüyüş haklarının engellenmemesi gerektiğini dile getiren Aksu, bu konuda Anayasa Mahkemesi’nin de kararı olduğunu bildirdi. Aksu, Anayasa Mahkemesi’nin kararına göre, işçilerin sendikal hak arama eylemlerinin yasaklarla sınırlandırılamayacağını kaydetti.

‘DEVLET ELİYLE İŞLETİLMELİ’

Önlerinin kesilmesinin hukuki zemini olmadığını anlatan Aksu, şunları söyledi:

“Haklarımız verilmeden dönmeyeceğiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu duruma müdahale etmesi lazım. İşçilerin haklarının verilmesi lazım. Bu işyerinin TMSF tarafından devralınması lazım. Devlet eliyle işletilmeli. Haklarımızı almadan bin gün geçse de Ankara’dan ayrılmayacağız. 300 kez gözaltına alınsak dahi çıkacağız yeniden orada olacağız. İşçiler haklarını almadan annelerinin, babalarının, eşlerinin, çocuklarının karşısına çıkmayacak. Kararlıyız. İnsanları yoksulluğa, açlığa sürükleyenlerin hedefleri kursaklarında kalacak.”

Bu arada önceki gün yürüyüş sırasında 2 işçi güneşin etkisi ve yorgunlaktan bayıldı. İşçiler sağlık merkezine götürüldü. Yürüyüş nedeniyle bazı işçilerin de ayaklarının altının kanadığı görüldü.