Bakanlık'tan açıklama: Limon ihracatı yasağı ertelendi!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 16:16

Güncelleme: 08.04.2025 - 16:18

Ticaret Bakanlığı, şubat ayı sonunda Adana, Mersin ve Hatay’da etkili olan soğuk hava ve don olaylarını gerekçe göstererek, bugünden itibaren limon ihracatına geçici olarak ara verdi. Bu karar sonrası üreticilerin zor durumda kalabileceği yönünde endişeler gündeme geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırılmış olup, önümüzdeki süreçte de iç piyasadaki fiyat gelişmeleri kararlılıkla yakından takip edilecek ve denetimlere devam edilecektir" ifadelerini kullandı. Limon ihracat yasağının 15 Mayıs’a kadar ertelendiği bildirildi.

Türkiye’nin limon üretiminde ilk sırada yer alan Mersin’in Erdemli ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Kara, beraberindeki heyetle birlikte Ankara’da Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Kara, limon ihracat yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Kara, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin limon üretiminin yarısından fazlasını karşılayan ve son olarak don felaketinden ağır şekilde etkilenen Erdemli'miz adına, Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Üreticimizin sesi olarak, limon ihracatına yönelik alınan kararın kaldırılması talebimizi ilettik. Yaşanan doğal afetin ardından çiftçimizin zararının daha da derinleşmemesi için sürecin yeniden değerlendirilmesini istedik. Görüşmemiz neticesinde limon ihracatındaki yasak kaldırıldı. Bu önemli ve üreticimizi rahatlatan karar için başta Bakanımız Ömer Bolat olmak üzere, sürece katkı sunan milletvekillerimize, il ve ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Erdemli'miz ve üreticilerimiz için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."