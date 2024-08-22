Bakanlıktan 'işlenmeyen tarım arazisi' kararı! 'Devlet gelip el koyacak'

Yayınlanma: 22.08.2024 - 14:12

Güncelleme: 22.08.2024 - 14:12

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, iki yıl işlenmeyen tarım arazilerinin Bakanlık tarafından kiraya verileceğini anımsattı.

Kira döneminin 1 Eylül-31 Ağustos arasında olduğuna işaret eden Gürer, şunları kaydetti:

“Adalet Kalkınma Partisi iktidarları döneminde tarımda planlama düşünülmedi. Sonradan duvara toslayınca planlama akılların geldi ve bununla ilgili düzenlemeye gidiyorlar. Çıkarılan bir düzenlemeyle iki yıl üst üstte ekilmeyen arazilerin devlet tarafından sahibinden alınıp başkalarına kiraya verilmesiyle ilgili bir düzenlemeye gidilmişti. Resmî Gazete’de bununla ilgili yönetmelik yayımlandı. İllerde, ilçelerde kurulacak arazi tespit komisyonu arazileri saptayacaklar. Daha sonra mal sahibine buranın kira bedeli ödenerek ekim yapacak. Bu yolla araziler tarıma yeniden kazandırılacak ancak süreç içerisinde bu arazilerde neyin ekileceğine devlet karar verecek çünkü ihtiyaç olan ürünlerin buralarda yetiştirilmesi isteniyor. Böyle olunca kişiye ait iki yıldır ekilmeyen arazi tespit edilirse kişiye bir kira bedeli ödenecek. Bunun üzerine kişinin arazisi devlet tarafından kişilere kiraya verilip tarım ürünü yetiştirecek. Biz bu uygulamaya komisyonda karşı çıktık ve ‘Bu tarım arazilerini neden o arazinin sahibi ekmiyor’ dedik. Önemli olan arazi sahibini tarıma yeniden döndürebilmek. Eğer birisi iki yıl tarlasını ekmemişse bunun bir nedeni vardır ancak Kanun bizim önermelerimize rağmen geçti.

İŞLEMLER 1 EYLÜL-31 AĞUSTOS ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Türkiye’de 1980 yılında 28 milyon hektar tarım arazisi varken 23 milyon hektar alana kadar tarım arazisi daraldı. Bu uygulamada yanlış olan sizin arazinize devletin gelip tespitte bulunarak el koymasıdır. Önemli olan sizi orada üretim yapar kılmasıydı. Şimdi bahsedilen uygulama Resmî Gazete’de yayımlandı ortaya çıkan sonucu birlikte izleyeceğiz. 1 Eylül ile 31 Ağustos arasında bu işlem gerçekleşecek.”