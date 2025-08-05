Bakanlıktan önemli açıklama: Ödemeler hesaplara yatırılmaya başladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki düzenlemeyle yaşlı ve engelli aylıklarının artışlı şekilde hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Bakanlığın resmi internet sitesinde yapılan paylaşımda, ağustos ayına yönelik toplam 8,13 milyar liralık ödeme yapıldığı belirtildi.
Bakanlık verilerine göre ağustos ayında yapılan sosyal yardım ödemeleri şöyle:
- Yaşlı aylığı: 4,54 milyar lira
- Engelli aylığı: 3,59 milyar lira
- Toplam ödeme: 8,13 milyar lira
Ödemelerin hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT aracılığıyla ulaştırılacağı ifade edildi.