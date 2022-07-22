Bakır/altın oranı ekonomik küçülmeye işaret etti

22 Temmuz 2022 Cuma, 16:22

Ekonominin barometresi bakır fiyatlarındaki sert gerileme, altının sıkıştığı köşeden çıkışının sinyalini veriyor olabilir. Bakır ve altın arasındaki ilişki merkez bankalarının faiz artırma alanlarının daraldığına işaret ediyor. Bakırın ne kadar altın aldığını gösteren oarn düşüyor. Bu durum ekonomik durgunluktan kaçınmak için, altını aşağı çeken faiz artışlarının yavaşlamasına zemin oluşturuyor.

BAKIR 1 AYDA YÜZDE 17 ALTIN İSE YÜZDE 8 DÜŞTÜ

Dünya gazetesinden Evrim Küçük'ün haberine göre; şu sıralar ton başına 7 bin 400, pound başına 3.30 dolar civarında işlem gören bakır fiyatları son 1 ayda yüzde 17 civarında, yıllık bazda ise yüzde 24 geriledi. 1.700 doların altına inen ons altının son 1 ayda değer kaybı yüzde 8, yıllık düşüş ise yüzde 6.4 oldu. Ekonomik durgunluk veya enflasyon korkularına karşı endüstriyel faaliyetlerin pusulası olarak kabul edilen bakır/ altın oranı da son aylarda düşüş eğilimine girdi ve 1 ton bakır için rasyo 4.3 son 1.5 yılın en düşük seviyesine indi.

Hanehalkı talebinin ve tüketiminin artacağına olan güven nedeniyle endüstriler yatırım yapıp üretimi artırdıkça ekonomik genişleme genellikle bakır/ altın oranını artırıyor. Buna karşılık, ekonomik aktivitede gerileme ve üretimin yavaşlaması, yüksek enflasyon dönemlerinde bu rasyo şu sıralar olduğu gibi geriliyor. Ağustos 2020 ile Ekim 2021 arasında, Covid-19 sonrası küresel ekonomik toparlanmanın olağanüstü hızlanmasıyla bakır/ altın rasyosu neredeyse iki katına çıktıktan sonra, 2022'nin ilk çeyreğinde neredeyse sabit kaldı. Sonrasında ise yatırımcıların ekonomik toparlanmanın sürdürülebilirliği konusundaki artan endişeleri nedeniyle bakırın performansı altına oranla kötüleşti.

Stagflasyonun ilk aşaması Bakır/altın oranı giderek düşüş yaşarken, bu durum stagflasyonun ilk belirtisi olarak gösteriliyor. Capital.com tarafından yapılan analize göre altın ve bakırdaki fiyat hareketleri stagflasyonun yaklaşmakta olduğu uyarısı yapıyor. Stagflasyon, kalıcı enflasyonist baskıların bir sonucu olarak ekonomik büyümedeki yavaşlamayı ifade ediyor. Fed’in faiz artırım temposunu düşürmesi ve ABD dolar endeksinin gücünü kaybetmesi halinde ons altın destek bulabileceği belirtiliyor.

Fakat uzmanlar, Fed’in önümüzdeki hafta faizi 75 -100 baz puan aralığında artırabileceği karmaşık bir dönemden geçildiği uyarısı yapıyor.

PSİKOLOJİK 1.700 DOLARIN ALTI RİSKLİ

ABD tahvillerinin kısa bir düşüş sürecinden sonra tekrar yükselmesi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 3’ün üzerine çıkması ons altını baskıladı. Ons altın uluslararası piyasalarda kritik 1.700 doları altına indi. Ons altın uzun bir dönemden bu yana 1700 bölgesi ve altında işlem görmediğinden bu bölge altında konumlanmış pek fazla destek noktası bulunmaması risk oluşturuyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1.680 dolar önemli bir destek. Buranın altına satışların sarkması halinde 1.650 dolar desteği gündeme gelebilir. Tekrar 1.700 doların üzerine çıkılması halinde ise sırasıyla 1.722 dolar ve 1.745 dolar direnç seviyeleri takip edilecek.