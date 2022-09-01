Bakırda en uzun düşüş serisi sürüyor

01 Eylül 2022 Perşembe, 10:58

Bakır, merkez bankalarından gelen şahin mesajlar ve küresel resesyona dair endişelerin artmasıyla art arda beşinci ayda da değer kaybını sürdürerek 2008'den bu yana en uzun düşüş serisini yaşıyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göe, metal, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından mart ayında kaydettiği rekorun ardından yaklaşık üçte bir oranında geri çekildi. Avrupa'daki enerji krizi, Fed tarafından gelen sıkı para politikasının süreceği mesajları ve Çin'in Sıfır Kovid stratejisiyle talebin zarar göreceğine dair endişeler artmaya devam ediyor.

KAÇIŞ DALGASI PİYASALARI VURDU



Merkez bankalarından gelen şahin mesajların doları güçlendirmesiyle Perşembe günü yaşanan riskten kaçış dalgası piyasaları vurdu. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD politika faizinin gelecek yılın başına kadar yüzde 4'ün üzerine çıkması gerektiğini yinelerken 2023'te faiz indirimi öngörmediğini söyledi.

Bakırda talep konusundaki endişeler, arz tarafında devam eden sıkıntılardan daha ağır basıyor. Dünyada bakır madenciliğinin dörtte birinden fazlasını gerçekleştiren Şili, temmuz ayında bir önceki yıla göre üretimde yüzde 8,6'lık bir düşüş bildirdi.

Çin'de ise, Şanghay'ın bu yılın başlarında tekrarlanan Kovid-19 salgını nedeniyle yaşadığı iki aylık karantinası, işletmelerin yavaş bir toparlanma ve duran taleple mücadele etmesiyle ekonomide dalgalanma devam ediyor.