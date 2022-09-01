Dolarda yeni zirve: Dolar ne kadar oldu? (1 Eylül 2022)

01 Eylül 2022 Perşembe, 09:36

Dolar, başlıca merkez bankalarının faiz artırması ve ekonomik görünüme ilişkin endişeler nedeniyle diğer para birimlerine karşı 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yükselişi sürüyor.

Kapanışı 18.19'da yapan dolar gün içi en yüksek seviye 18.21'i gördü. Dolar, 1 Eylül 2022 sabahında 18,20 lira bandının üzerinde başladı.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18,2072 lira, satış fiyatı 18,2173 lira seviyesinde yer alıyor.

HER ŞEY DAHA GÜÇLÜ DOLARA İŞARET EDİYOR?

Financial Times'ın (FT) aktardığına göre, yatırım ve risk yönetim şirketi Union Investment yöneticisi Christian Kopf konu ile ilgili değerlendirmesinde, “Her şey daha güçlü bir dolara işaret ediyor” dedi. Kopf, “Dolar, enerji ithalatından bağımsız ve özellikle Avrupa’da gördüğümüz enerji fiyatlarındaki artıştan çok fazla etkilenmedi” diye konuştu.

Rabobank döviz stratejisi başkanı Jane Foley ise konu ile ilgili, “Arka plana baktığımızda, diğer para birimlerinin dolara karşı gerçekten iyi bir mücadele verebileceklerini düşünmüyoruz. Doları satacaksan, ne alacaksın?” yorumunda bulundu.

GEVŞEME ŞÜPHELERİ ORTADAN KALKTI

Haberde stresin yakın dönemde azalmasının olası olmadığı ve Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole’da şahin mesajlar verdiği, bunun da Fed’in yakında parasal sıkılaştırmayı hafifleteceğine dair tüm şüphelerin ortadan kaldırdığı belirtildi.

Analizde ayrıca güçlü doların gelişmekte olan piyasa ekonomilerine de zarar verdiği aktarıldı. Analize göre, bunun nedeni birçok yükselen piyasa ülkesinin dolar cinsinden yüksek borç tutması. Daha güçlü dolar, bu ülkelerin borçlarının artması anlamına geliyor ve bu da temerrüt korkularını artırıyor.